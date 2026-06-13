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Новини Виробництво ракет РФ
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РФ щомісяця виробляє 40-50 ракет Х-101 і 60-70 "Іскандерів", - ЗСУ

Росія нарощує виробництво ракет

Росія збільшує темпи виробництва ракет та робить ставку на масовані удари.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, про це повідомив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Зарубаю

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Зокрема, країна-агресор цілодобово виготовляє ракети типу Х-101 і щомісяця може випускати 40–50 таких боєприпасів.

Окрім цього, росіяни щомісяця виробляють близько 60–70 ракет "Іскандер", зазначив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба, інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ставка на масовість

За словами Заруби, окупанти прагнуть зменшити витрати на виробництво ракет, тому жертвують точністю їхнього влучання на користь кількості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ модернізує "Іскандери" та посилює ракети Х-101, - ЗСУ

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крилаті ракети (1124) ракети (4449) Іскандер (19)
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Топ коментарі
+9
Ну так собі мотівація. Є ще корейські ракети. А скількі чого шпігельшнауцер виробляє?
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13.06.2026 12:26 Відповісти
+9
А ми виробили вже 3000 фламінго!!!
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13.06.2026 12:40 Відповісти
+6
А координати виробництва є? 3000 фламінгів готуються до старту? Чи як завжди попи₴діли...та й приймайте українці на голови кацапські "подарунки".
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13.06.2026 12:40 Відповісти
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Ну так собі мотівація. Є ще корейські ракети. А скількі чого шпігельшнауцер виробляє?
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13.06.2026 12:26 Відповісти
Багато, але на папері...
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13.06.2026 12:56 Відповісти
А ми виробили вже 3000 фламінго!!!
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13.06.2026 12:40 Відповісти
Ви не могли б, продати Україні, хоча б половину...?
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13.06.2026 13:07 Відповісти
А координати виробництва є? 3000 фламінгів готуються до старту? Чи як завжди попи₴діли...та й приймайте українці на голови кацапські "подарунки".
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13.06.2026 12:40 Відповісти
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу." (с)
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13.06.2026 12:55 Відповісти
Так недавно ж фламінгами знищили завод, який виготовляв важливі компоненти до ракет і шахедів.
Від цього буде якийсь ефект, чи як завжди?
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13.06.2026 13:01 Відповісти
Нам порадіти за кацапів?
Скільки десятків Громів, Вільх, Нептунів, Фламіно виробляє Україна, на п'ятому році повномаштабного вторгнення?
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13.06.2026 13:05 Відповісти
И шашлычник никак не может отдать приказ уничтожить пару предприятий производящих компоненты,странно.
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13.06.2026 13:10 Відповісти
Тим більш маючи 3.000 ракет у 2025 році!
І куди він(зє) їх подів(сховав/продав?)?
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13.06.2026 13:38 Відповісти
про це повідомив головний науковий співробітник ... інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Зарубаю Джерело: https://censor.net/ua/n4008181

Він спец по ракетам чи по сокирам?
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13.06.2026 13:12 Відповісти
Нагадаю: Радіо "Свобода" 26 грвдня 2026 року, 08:55

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі
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13.06.2026 13:14 Відповісти
26 грвдня 2026 року, 08:55
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13.06.2026 13:37 Відповісти
Ну і навіщо мені ця інформація, ліпше знати що ми можемо протиставити їм
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13.06.2026 13:19 Відповісти
А як же переможні реляції про знищені цехи в воткінську і чебоксарам без яких ці ракети ніц не можуть вироблятись?
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13.06.2026 13:23 Відповісти
За 7+ років керуваня зє ще не маєте відповіде ,ще не звикли?
А починалося з того що зє на колінах просив уйла забрати його на расєю!
І як його пендалем відправили з москви до Украіни,бо ще не заробив на забрать!
Теж забули!
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13.06.2026 13:46 Відповісти
Саркастичні запитання не потребують відповіді ,тому що саркастичні.
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13.06.2026 14:14 Відповісти
Чому МЗС та "потужний янєлох" не підіймають питання повної торгової блокади засрашки компонентами які можуть бути використані у ракетах а також припинення торгівлі з тими країнами які допомогають рашистам обходити обмеження?!
Про це мають кричати з усіх джерел, у ООН, на самітах та зустрічах!!!
Чому зелена влада цього не робить?!!!
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13.06.2026 13:51 Відповісти
А в нас що,є МЗС ???Є ляльковий міністр тиктокер.
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13.06.2026 14:33 Відповісти
І порівняйте промислові спроможності рашистів і спроможності щтілермана-зеленского - цей поц обіцяв 200 штук ракет фламінго з одного підприємства на місяц - і це не маючи професійної освіти в ракетобудуванні. А нарід жеж як довіряє брехунам-сіоністам - страшне.
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13.06.2026 14:10 Відповісти
А что, разве неизвестно где изготавливаются эти ракеты и их компоненты? Вроде, украинская и штатлвская разведка работает очень эффективно и они должны знать где расположены эти заводы. И осталось только начать долбить по координатам эти заводы и предприятия причастные к изготовлению этих ракет. И вроде бы имеются средства чем их долбить..
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13.06.2026 14:27 Відповісти
 
 