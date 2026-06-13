РФ щомісяця виробляє 40-50 ракет Х-101 і 60-70 "Іскандерів", - ЗСУ

Росія збільшує темпи виробництва ракет та робить ставку на масовані удари.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, про це повідомив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Зарубаю

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Зокрема, країна-агресор цілодобово виготовляє ракети типу Х-101 і щомісяця може випускати 40–50 таких боєприпасів.

Окрім цього, росіяни щомісяця виробляють близько 60–70 ракет "Іскандер", зазначив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба, інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ставка на масовість

За словами Заруби, окупанти прагнуть зменшити витрати на виробництво ракет, тому жертвують точністю їхнього влучання на користь кількості.

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