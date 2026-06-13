РФ щомісяця виробляє 40-50 ракет Х-101 і 60-70 "Іскандерів", - ЗСУ
Росія збільшує темпи виробництва ракет та робить ставку на масовані удари.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, про це повідомив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Зарубаю
Зокрема, країна-агресор цілодобово виготовляє ракети типу Х-101 і щомісяця може випускати 40–50 таких боєприпасів.
Окрім цього, росіяни щомісяця виробляють близько 60–70 ракет "Іскандер", зазначив головний науковий співробітник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба, інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.
Ставка на масовість
За словами Заруби, окупанти прагнуть зменшити витрати на виробництво ракет, тому жертвують точністю їхнього влучання на користь кількості.
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Від цього буде якийсь ефект, чи як завжди?
Скільки десятків Громів, Вільх, Нептунів, Фламіно виробляє Україна, на п'ятому році повномаштабного вторгнення?
І куди він(зє) їх подів(сховав/продав?)?
Він спец по ракетам чи по сокирам?
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі
А починалося з того що зє на колінах просив уйла забрати його на расєю!
І як його пендалем відправили з москви до Украіни,бо ще не заробив на забрать!
Теж забули!
Про це мають кричати з усіх джерел, у ООН, на самітах та зустрічах!!!
Чому зелена влада цього не робить?!!!