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Новости Производство ракет РФ
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РФ ежемесячно производит 40-50 ракет Х-101 и 60-70 "Искандеров", - ВСУ

Россия наращивает производство ракет

Россия наращивает темпы производства ракет и делает ставку на массированные удары.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ, об этом сообщил главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Александр Зарубаю

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В частности, страна-агрессор круглосуточно производит ракеты типа Х-101 и ежемесячно может выпускать 40–50 таких боеприпасов.

Кроме того, россияне ежемесячно производят около 60–70 ракет "Искандер", отметил главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Александр Заруба, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ставка на массовость

По словам Зарубы, оккупанты стремятся сократить расходы на производство ракет, поэтому жертвуют точностью их попадания в пользу количества.

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крылатые ракеты (936) ракеты (3992) Искандер (17)
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Ну так собі мотівація. Є ще корейські ракети. А скількі чого шпігельшнауцер виробляє?
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13.06.2026 12:26 Ответить
Багато, але на папері...
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13.06.2026 12:56 Ответить
А ми виробили вже 3000 фламінго!!!
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13.06.2026 12:40 Ответить
Ви не могли б, продати Україні, хоча б половину...?
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13.06.2026 13:07 Ответить
А координати виробництва є? 3000 фламінгів готуються до старту? Чи як завжди попи₴діли...та й приймайте українці на голови кацапські "подарунки".
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13.06.2026 12:40 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу." (с)
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13.06.2026 12:55 Ответить
Так недавно ж фламінгами знищили завод, який виготовляв важливі компоненти до ракет і шахедів.
Від цього буде якийсь ефект, чи як завжди?
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13.06.2026 13:01 Ответить
Нам порадіти за кацапів?
Скільки десятків Громів, Вільх, Нептунів, Фламіно виробляє Україна, на п'ятому році повномаштабного вторгнення?
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13.06.2026 13:05 Ответить
 
 