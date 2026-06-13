РФ ежемесячно производит 40-50 ракет Х-101 и 60-70 "Искандеров", - ВСУ
Россия наращивает темпы производства ракет и делает ставку на массированные удары.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ, об этом сообщил главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Александр Зарубаю
В частности, страна-агрессор круглосуточно производит ракеты типа Х-101 и ежемесячно может выпускать 40–50 таких боеприпасов.
Кроме того, россияне ежемесячно производят около 60–70 ракет "Искандер", отметил главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Александр Заруба, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ставка на массовость
По словам Зарубы, оккупанты стремятся сократить расходы на производство ракет, поэтому жертвуют точностью их попадания в пользу количества.
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