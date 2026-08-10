РФ призупинила виробництво "Кинджалів" та X-32, - ГУР МО
Росія призупинила виробництво "Кинджалів" та Х-32, перерозподіливши ресурси на інші ракети.
Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Подробиці
Так, росіяни витрачають ракетне паливо не на "Кинджали", а на інші балістичні ракети.
Також загарбники призупинили випуск та застосування Х-32, тому кошти та комплектуючі, які відводилися для них, перерозподілили на інші типи ракет, які вважаються більш ефективними.
Таку тенденцію українська розвідка фіксує ще з квітня 2026 року.
Росіяни робили все можливе, щоб збільшити точність Х-32. Проте кілька бойових випробувань показали, що це не вдається, тому окупанти вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили.
"Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них - 30 метрів і більше", - пояснив заступник начальника ГУР.
Також, за даними ГУР, ворог зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти.
"І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей, - вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі", - підсумував Скібіцький.
Що передувало?
- Раніше у ГУР МО заявили, що Росія нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони.
Будь ласка, зачекайте...
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