КНДР перекидає до РФ ракетний підрозділ і готує передачу ще 120 балістичних ракет, - Reuters

Ракетний підрозділ КНДР розпочав розгортання на заході Росії та може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для ударів по Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на посадовця української військової розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Представник ГУР МО Андрій Черняк зазначив, що Росія планує розмістити ракетний підрозділ із близько 90 північнокорейських військовослужбовців у Воронезькій області.

Пхеньян вже відправив до Росії нову партію з 40 ракет KN-23 та KN-24, а також особовий склад.

Росія вже атакувала ракетами KN-23 та KN-24 територію України наприкінці 2023 року.

Джерела Reuters кажуть, що балістичні ракети КНДР мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину порівняно з "Іскандером", проте менш точні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та може нарощувати їх застосування під час ударів по Україні. На це вказує відновлення використання ракет північнокорейського виробництва після майже річної перерви.

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