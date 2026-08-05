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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР перебрасывает в РФ ракетное подразделение и готовит передачу еще 120 баллистических ракет, - Reuters

КНДР развертывает баллистические ракеты у границ Украины на территории России

Ракетные войска КНДР приступили к развертыванию на западе России и могут быть оснащены 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя украинской военной разведки, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отметил, что Россия планирует разместить ракетное подразделение из около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области.

Пхеньян уже отправил в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24, а также личный состав.

Россия уже наносила ракетные удары с использованием ракет KN-23 и KN-24 по территории Украины в конце 2023 года.

Источники Reuters сообщают, что баллистические ракеты КНДР имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть по сравнению с "Искандером", однако менее точны.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может наращивать их применение во время ударов по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.

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Автор: 

КНДР (1304) россия (89096) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+14
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05.08.2026 12:06 Ответить
+5
а рудий сказав - ракети не дам здавайтесь пуйлу
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05.08.2026 12:11 Ответить
+4
Тема временем США та Европа передают нам дырку от бублика, зимой опять будет сидеть без отопления и света по 20 часов в сутки.
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05.08.2026 12:07 Ответить

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