КНДР перебрасывает в РФ ракетное подразделение и готовит передачу еще 120 баллистических ракет, - Reuters
Ракетные войска КНДР приступили к развертыванию на западе России и могут быть оснащены 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя украинской военной разведки, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отметил, что Россия планирует разместить ракетное подразделение из около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области.
Пхеньян уже отправил в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24, а также личный состав.
Россия уже наносила ракетные удары с использованием ракет KN-23 и KN-24 по территории Украины в конце 2023 года.
Источники Reuters сообщают, что баллистические ракеты КНДР имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть по сравнению с "Искандером", однако менее точны.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может наращивать их применение во время ударов по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.
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