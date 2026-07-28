Россия достраивает мост в КНДР для военной логистики, — The Guardian

Россия и Северная Корея приближаются к завершению строительства первого в истории автомобильного моста между двумя странами. Согласно данным журналистского расследования, новый переход может использоваться не для развития торговли, а для переброски войск, вооружения и других военных грузов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, к таким выводам пришла украинская правозащитная организация Truth Hounds, которая исследовала строительство нового транспортного перехода через реку Туманна.

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Мост соединяет российский поселок Хасан с северокорейским городом Туманганг. По информации журналистов, северокорейская сторона уже завершила свою часть работ, включая создание таможенной и карантинной инфраструктуры. На российской стороне строительство еще продолжается, поэтому точная дата открытия пока не объявлена.

Официально Москва и Пхеньян заявляют, что мост предназначен для развития торговли и туризма. В то же время авторы расследования считают такое объяснение малоубедительным.

По их оценкам, транспортный переход стоимостью более 100 млн долларов вряд ли можно объяснить экономической целесообразностью, ведь объем торговли между Россией и КНДР в 2024 году составил всего 34 млн долларов. Кроме того, туристические поездки в Северную Корею по-прежнему жестко контролируются, а большинство иностранных гостей прибывает в Пхеньян, расположенный более чем в 500 километрах от нового моста.

В Truth Hounds пришли к выводу, что объект следует рассматривать как стратегический военно-логистический коридор. По мнению исследователей, он может использоваться для переброски северокорейских военных, строительных бригад и чиновников в Россию, а также для поставки российских технологий и ресурсов в обратном направлении.

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