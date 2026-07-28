Росія добудовує міст до КНДР для військової логістики, - The Guardian

Росія та Північна Корея наближаються до завершення будівництва першого в історії автомобільного мосту між двома країнами. За даними журналістського розслідування, новий перехід може використовуватися не для розвитку торгівлі, а для перекидання військ, озброєння та інших військових вантажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, таких висновків дійшла українська правозахисна організація Truth Hounds, яка дослідила будівництво нового транспортного переходу через річку Туманна.

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Міст сполучає російське селище Хасан із північнокорейським містом Туманганг. За інформацією журналістів, північнокорейська сторона вже завершила свою частину робіт, включно зі створенням митної та карантинної інфраструктури. На російському боці будівництво ще триває, тому точну дату відкриття поки не оголошено.

Офіційно Москва та Пхеньян заявляють, що міст призначений для розвитку торгівлі й туризму. Водночас автори розслідування вважають таке пояснення малопереконливим.

За їхніми оцінками, транспортний перехід вартістю понад 100 млн доларів навряд чи можна пояснити економічною доцільністю, адже обсяг торгівлі між Росією та КНДР у 2024 році становив лише 34 млн доларів. Крім того, туристичні поїздки до Північної Кореї залишаються жорстко контрольованими, а більшість іноземних відвідувачів прибуває до Пхеньяна, розташованого більш ніж за 500 кілометрів від нового мосту.

У Truth Hounds дійшли висновку, що об'єкт слід розглядати як стратегічний військово-логістичний коридор. На думку дослідників, він може використовуватися для перекидання північнокорейських військових, будівельних бригад і посадовців до Росії, а також для постачання російських технологій і ресурсів у зворотному напрямку.

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