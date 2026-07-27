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Новини Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
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Пєсков відкинув заяву Зеленського про можливе залучення 30 тисяч військових КНДР до війни, - росЗМІ

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо можливого залучення військових КНДР

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито планує залучити ще 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї до війни проти України. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Ведомости".

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Під час брифінгу Пєскова попросили прокоментувати слова Зеленського про те, що Росія розглядає можливість залучення додаткових північнокорейських військових до участі у війні.

"Не вважаю за необхідне їх коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани", – заявив речник Кремля.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується залучити ще близько 30 тисяч військовослужбовців із КНДР. За його словами, вже з червня у Воронезькій області триває підготовка до їхнього прийому. Також глава держави повідомив, що Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

У квітні 2025 року Москва офіційно визнала участь військовослужбовців КНДР у бойових діях у Курській області, пояснивши це положеннями Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Читайте: Військові КНДР опановують бойові дрони та РЕБ на війні в Україні, - ГУР

Автор: 

заява (240) Зеленський Володимир (26483) КНДР (1234) Пєсков Дмитро (1793)
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Топ коментарі
+5
Піськоф правий, там не про 30 тисяч чучхе мова йде, а значно більше!!!
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27.07.2026 13:23 Відповісти
+4
Кацапи і чухче брати по розуму. Всі на них хочуть напасти і забрати багатсва. НАТО ворог і агресор.
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27.07.2026 13:32 Відповісти
+1
Ага, "росіян в донбассє нєт"...
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27.07.2026 13:24 Відповісти

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