Песков отверг заявление Зеленского о возможном привлечении 30 тысяч военных КНДР к войне, - российские СМИ

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует привлечь еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи к войне против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Ведомости".

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Во время брифинга Пескова попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность привлечения дополнительных северокорейских военных к участию в войне.

"Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится привлечь еще около 30 тысяч военнослужащих из КНДР. По его словам, уже с июня в Воронежской области идет подготовка к их приему. Также глава государства сообщил, что Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

В апреле 2025 года Москва официально признала участие военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, объяснив это положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

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