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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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Песков отверг заявление Зеленского о возможном привлечении 30 тысяч военных КНДР к войне, - российские СМИ

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможном привлечении военных КНДР

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует привлечь еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи к войне против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Ведомости".

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Во время брифинга Пескова попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность привлечения дополнительных северокорейских военных к участию в войне.

"Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится привлечь еще около 30 тысяч военнослужащих из КНДР. По его словам, уже с июня в Воронежской области идет подготовка к их приему. Также глава государства сообщил, что Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

В апреле 2025 года Москва официально признала участие военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, объяснив это положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Читайте: Военные КНДР осваивают боевые дроны и РЭБ на войне в Украине, - ГУР

Автор: 

заявление (405) Зеленский Владимир (25333) КНДР (1298) Песков Дмитрий (2087)
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Топ комментарии
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Піськоф правий, там не про 30 тисяч чучхе мова йде, а значно більше!!!
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27.07.2026 13:23 Ответить
+4
Кацапи і чухче брати по розуму. Всі на них хочуть напасти і забрати багатсва. НАТО ворог і агресор.
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27.07.2026 13:32 Ответить
+1
Ага, "росіян в донбассє нєт"...
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27.07.2026 13:24 Ответить

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