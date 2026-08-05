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Новини Співпраця України та Великої Британії
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Зеленський у Києві обговорив із главою Міноборони Британії захист від балістики

Президент України проводить переговори з британським міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграмі Офісу Президента.

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ППО та балістика: про що говорили сторони

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію та потреби України. Окрему увагу приділили захисту від балістичних ракет, які залишаються серйозною загрозою.

Президент зазначив, що візит британського міністра відбувся одразу після чергового російського удару по Україні. Він поінформував про наслідки атаки та наголосив на необхідності посилення оборони, зокрема з огляду на наміри Росії збільшити виробництво балістичних ракет до зими.

Сторони також обговорили можливості зміцнення захисту українських міст і громад. Йшлося про співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародної підтримки, включно з постачанням необхідного обладнання.

"Був радий вперше вітати в Києві міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга. Цінуємо, що цей візит відбувається одразу після чергового російського удару по наших людях", - зазначив Зеленський.

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Спільне виробництво та санкції

Окремо сторони говорили про можливості спільного виробництва окремих видів озброєння. За словами президента, Україна і Велика Британія мають сильні оборонні можливості, перевірені в умовах війни.

Також під час переговорів обговорили санкції проти російських підприємств, які виготовляють балістичні ракети. Україна наголосила на важливості кроків, що можуть послабити військовий потенціал Росії.

Президент подякував Сполученому Королівству, Його Величності, прем’єр-міністру та британському народу за незмінну підтримку України.

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Автор: 

безпека (953) Велика Британія (4958) захист (257) Зеленський Володимир (26587) дрони (8549) балістичні ракети (687)
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Топ коментарі
+15
Потужне нікуя від ішака
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05.08.2026 18:28 Відповісти
+8
Під обговорення вже треба склад будувати і ними збивати балістику. Їх вже стільки, що що покриє всю Україну собою.
Заманали цією пустишкою
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05.08.2026 18:26 Відповісти
+7
А далі обговорення діло піде?! Чи тільки обговорили, пожерли на фуршеті, потиснули руки і поїхали, нахера нам оцей весільний генерал у похоронному костюмі?
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05.08.2026 18:27 Відповісти

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