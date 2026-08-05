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Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання планів стійкості: Є відставання в частині міст і регіонів. ВIДЕО
У середу, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
У низці регіонів є відставання
Глава держави зауважив, що є відставання в частині міст і регіонів.
"Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", - наголосив він.
Пріоритети для проходження зими
Зеленський розповів, що пріоритетів для проходження зими зараз три:
- посилення захисту критичної інфраструктури;
- забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ;
- збільшення антибалістичних спроможностей.
"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", - додав Зеленський.
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де сьогодні вночі ти стояв зі своєю бандою
і як захищали Киів ,
незламні ви наші злодюги ?