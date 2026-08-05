Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання планів стійкості: Є відставання в частині міст і регіонів. ВIДЕО

У середу, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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У низці регіонів є відставання

Глава держави зауважив, що є відставання в частині міст і регіонів.

"Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", - наголосив він.

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Пріоритети для проходження зими

Зеленський розповів, що пріоритетів для проходження зими зараз три:

посилення захисту критичної інфраструктури;

забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ;

збільшення антибалістичних спроможностей.

"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", - додав Зеленський.

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