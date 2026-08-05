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Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання планів стійкості: Є відставання в частині міст і регіонів. ВIДЕО

У середу, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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У низці регіонів є відставання 

Глава держави зауважив, що є відставання в частині міст і регіонів.

"Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", - наголосив він.

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Пріоритети для проходження зими

Зеленський розповів, що пріоритетів для проходження зими зараз три:

  • посилення захисту критичної інфраструктури;
  • забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ;
  • збільшення антибалістичних спроможностей.

"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26587) РНБО (1851)
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Топ коментарі
+13
ти прокоментуй нічну ракетну атаку. А не плани стійкості, потужності, примушення росії до закінчення війни. Бачимо яке примушення.
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05.08.2026 17:50 Відповісти
+12
Клоун ряжений, іди вже у відставку! З твоїм керівництвом тільки гірше, з'їздив до Трампа і отримав потужне ніхера
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05.08.2026 17:53 Відповісти
+11
Зеленський і твоя команда , дай нам відповідь ,
де сьогодні вночі ти стояв зі своєю бандою
і як захищали Киів ,
незламні ви наші злодюги ?
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05.08.2026 17:56 Відповісти

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