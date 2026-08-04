Україні бракує ще 400 млн євро на закупівлю газу до зими, - Шмигаль

Україні необхідно залучити ще близько 400 млн євро для закупівлі додаткових обсягів природного газу до початку опалювального сезону. Для цього уряд розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з керівниками українських дипломатичних установ.

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На закупівлю газу шукають міжнародне фінансування

За словами Шмигаля, за різними сценаріями додаткова потреба НАК "Нафтогаз України" у фінансуванні імпорту газу становить близько 400 млн євро.

"Газ до зими. За різними сценаріями додаткова потреба "Нафтогазу" у фінансуванні імпорту газу становить 400 млн євро", – зазначив він.

Міністр повідомив, що зараз триває пошук міжнародних партнерів, які допоможуть забезпечити необхідне фінансування.

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Восени відбудеться новий "Енергетичний Рамштайн"

Шмигаль також повідомив, що у вересні Міністерство енергетики проведе п'яте міністерське засідання "Енергетичного Рамштайну". Його мета – посилити координацію міжнародної допомоги енергетичному сектору України та залучити нових учасників.

Крім того, за словами міністра, непокриті потреби Фонду підтримки енергетики України вже перевищують 507 млн євро.

Окремо ще 600 млн євро необхідно для оздоровлення балансуючого ринку електроенергії.

"Розраховуємо на активну роботу дипломатів із просування цього механізму допомоги", – наголосив Шмигаль.

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