Тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до кінця війни, – Міненерго

Тарифи на енергетичні послуги для населення в Україні залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У відомстві роз'яснили, що оновлений Меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) не передбачає запровадження нових тарифів на газ та електроенергію.

Документ визначає лише потребу підготовки дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року, що є аналітичною та планувальною роботою.

Принципова позиція держави залишається непорушною.

Мораторій залишається в силі

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів. Повноцінний перехід до ринкового ціноутворення на енергоносії можливий тільки після завершення воєнного стану.

Пріоритет – соціальний захист

Під час підготовки дорожньої карти реформи насамперед напрацьовується механізм посиленої адресної підтримки та розширених субсидій для вразливих верств населення.

Послідовність дій

Оновлена система соціального захисту має запрацювати ще до того, як відбудуться будь-які тарифні зміни у післявоєнний період.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося раніше, влада України у лютому 2026 року зобов’язалася поступово підвищити тарифи на електроенергію та опалення для населення у межах нової програми співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах оновленого Меморандуму оприлюднив свіжий макроекономічний прогноз для України, а також окреслив ключові напрями реформування енергетичного сектору на післявоєнний період.

Читайте також: Власників зруйнованого житла звільнили від плати за розподіл газу, – рішення Нацкомісії