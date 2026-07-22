МВФ погіршив економічний прогноз для України на 2026 рік, – Гетманцев

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах оновленого Меморандуму оприлюднив свіжий макроекономічний прогноз для України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Перегляд показників пов'язаний із тим, що наслідки війни для економіки виявилися складнішими, ніж передбачалося раніше.

Сценарії щодо тривалості війни

Ключове припущення фонду щодо завершення бойових дій залишилося без змін.

Базовий сценарій:

МВФ закладає закінчення війни до кінця 2026 року.

Негативний сценарій:

передбачає триваліші бойові дії з поступовим переходом конфлікту у заморожену фазу до кінця 2028 року.

За словами нардепа, на економічні показники першого кварталу (де реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротився на 0,6% р/р) тиснули удари по критичній інфраструктурі, енергетичні проблеми та загострення на Близькому Сході, яке спричинило подорожчання пального та ускладнило логістику.

Головні цифри базового прогнозу на 2026 рік

Зростання ВВП:

прогноз знижено до 1-1,6% (проти попередніх 1,8-2,5%);

(проти попередніх 1,8-2,5%); основним драйвером економіки залишатиметься споживчий попит завдяки зростанню зарплат.

Інфляція:

очікування на кінець року підвищено одразу на 3 відсоткові пункти – з 7,5% до 10,5%;

головна причина – стрибок світових цін на енергоносії.

Міжнародні резерви:

очікуються на рівні $65,5 млрд завдяки потужній зовнішній підтримці.

Дефіцит держбюджету та борг:

оцінку держборгу на кінець року знижено зі 122,6% до 111,8% ВВП, а загального дефіциту бюджету (з урахуванням грантів) – до 11,3% ВВП.

Покращення бюджетних метрик пов'язане з урахуванням коштів за програмою Європейського Союзу Ukraine Support Loan (90 млрд євро на 2026-2027 роки, з яких 45 млрд євро очікується вже цьогоріч).

Що передбачає негативний сценарій

У разі затягування бойових дій наслідки для економіки будуть значно важчими:

зростання ВВП становитиме лише 0,5% щороку протягом 2026-2028 років ;

; інфляція у 2026 році прискориться до 12,5%;

сукупна потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні зросте до $149,5 млрд, а міжнародні резерви до кінця 2029 року можуть впасти до $47 млрд.

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За даними Мінекономіки, у червні 2026 року зростання реального ВВП України становило 0,8% порівняно з червнем минулого року. Загалом за перше півріччя динаміка економічного відновлення залишається стриманою через наслідки обстрілів енергоінфраструктури та логістичні труднощі.

Раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що у 2027-2031 роках Україна увійде до п'ятірки європейських країн із найвищими темпами економічного зростання.

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