Економіка України продовжує зростання: у червні ВВП збільшився на 0,8%

У червні 2026 року зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Загалом у другому кварталі експерти оцінюють зростання реального ВВП на рівні 0,6%, водночас Інститут економічних досліджень погіршив оцінку зростання за травень з 0,9% до 0,3%.

Де зафіксовано спад у червні

Падіння спостерігалося в енергетичному та транспортному секторах:

виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися на 7% через низький рівень води у водосховищах, ремонтну кампанію після атак і сплеск споживання через спеку наприкінці місяця;

через низький рівень води у водосховищах, ремонтну кампанію після атак і сплеск споживання через спеку наприкінці місяця; у транспорті падіння сповільнилося до 5%, однак сектор продовжує страждати через російські обстріли поштових терміналів, портів та цивільних суден.

Які галузі показали зростання

Водночас позитивну динаміку продемонстрували сільське господарство, торгівля та промисловість:

сільське господарство зросло одразу на 9% завдяки ранньому початку збору зернових та включенню показників рослинництва;

завдяки ранньому початку збору зернових та включенню показників рослинництва; зростання реальної доданої вартості в торгівлі становило 5% на тлі відновлення попиту, а роздрібний товарооборот у травні прискорив зростання до 10,9%.

на тлі відновлення попиту, а роздрібний товарооборот у травні прискорив зростання до 10,9%. добувна промисловість зросла на 4%, а переробна – на 2,3% завдяки кращому доступу підприємств до електроенергії.

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Нагадаємо, українська важка промисловість потребує системної державної підтримки та адвокації на міжнародному рівні, інакше країна ризикує втратити один із головних драйверів експорту, валютної виручки та післявоєнного відновлення.

Як повідомлялося, за перші п'ять місяців 2026 року Україна отримала $1,7 млрд від експорту металів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, та в 3,2 раза менше порівняно з таким самим періодом до початку війни.

Раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що у 2027-2031 роках Україна увійде до п'ятірки європейських країн із найвищими темпами економічного зростання.

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