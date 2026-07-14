Власників зруйнованого житла звільнили від плати за розподіл газу, – рішення Нацкомісії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення, яким споживачі, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії та не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації, не нараховуватиметься плата за послугу розподілу газу.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Разом із тим рішення передбачає:

ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством;

звільнення побутових споживачів від обов'язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника газу протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Необхідність внесення змін зумовлена тим, що нормативно-правові акти Нацкомісії потребували приведення у відповідність до закону України №4825-ІХ, оскільки плата за розподіл природного газу розраховується виходячи із замовленої річної потужності, а не фактичного споживання.

"Відтепер громадяни, які через наслідки війни не можуть користуватися природним газом через наявність небезпеки використання газового обладнання, не сплачуватимуть за послуги, які фактично не отримують", – наголосили в Нацкомісії з енергетики.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення.

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Оновлення тарифів

Як повідомлялося, в травні цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфеах енергетики та комунальних послуг, встановила граничну ціну на газ для електростанцій у прифронтових регіонах, які забезпечують резерви заміщення для стабільної роботи енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підготувала проєкт постанови про підвищення тарифів на закачування, відбір та зберігання газу в українських підземних сховищах газу.

Перед тим стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг встановила нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) з 1 травня 2026 року.

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