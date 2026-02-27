Зобов’язання перед МВФ: Влада пообіцяла підвищити тарифи на електроенергію, газ та опалення для населення

Влада України зобов’язалася поступово підвищити тарифи на електроенергію та опалення для населення у межах нової програми співпраці з МВФ.

Про це йдеться у Листі про наміри та Меморандумі про економічну та фінансову політику, підписаному президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Андрієм Пишним.

"Ми рішуче налаштовані на реалізацію амбітної програми реформ, спрямованої на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які загострилися через війну Росії. Відновлення стійкості сектору та зменшення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення для домогосподарств до рівня відшкодування витрат з одночасним забезпеченням достатньої та адресно спрямованої підтримки для захисту вразливих домогосподарств", – йдеться у Меморандумі.

Водночас у документі зазначається, що встановлення повністю ринкових цін на енергоносії для населення буде можливим лише після завершення війни.

Однак вже до кінця червня 2026 року Кабмін має ухвалити Дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом імплементації з чіткими часовими рамками на період після завершення воєнного стану.

Після ухвалення цієї дорожньої карти влада України зобов'язалася запланувати поступове коригування тарифів на електроенергію, з урахуванням розвитку воєнних дій.

Водночас уряд має підготувати зміни до закону № 2479-IX, скасувавши мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду для домогосподарств.

"Після скасування мораторію ми поступово підвищуватимемо ціни на газ, водночас здійснюючи відповідні коригування у субсидіях на комунальні послуги для захисту вразливих домогосподарств", – йдеться у документі.

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Влада України також взяла на себе зобов'язання вирішити проблему заборгованості та простроченої заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), розробивши нову методологію розрахунку тарифів, як тільки пов'язаний з війною тиск на бюджет зменшиться.

"Ми дослідимо механізми та законодавчі зміни, щоб забезпечити поступове наближення місцевих тарифів на опалення та гарячу воду до рівня відшкодування витрат, а згодом – як мінімум до підтримання тарифів на цьому рівні", – зазначається у Меморандумі.

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Як повідомлялося, напередодні рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Серед них – скасування пільг для імпорту дрібних посилок через пошту, скасування ПДВ-пільг для спрощенців шляхом обов’язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року.

Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.