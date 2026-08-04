Украине не хватает еще 400 млн евро на закупку газа к зиме, - Шмыгаль

Украине необходимо привлечь еще около 400 млн евро для закупки дополнительных объемов природного газа до начала отопительного сезона. Для этого правительство рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с руководителями украинских дипломатических представительств.

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Для закупки газа ищут международное финансирование

По словам Шмыгаля, по различным сценариям дополнительная потребность НАК "Нафтогаз Украины" в финансировании импорта газа составляет около 400 млн евро.

"Газ к зиме. По разным сценариям, дополнительная потребность "Нафтогаза" в финансировании импорта газа составляет 400 млн евро", - отметил он.

Министр сообщил, что в настоящее время ведется поиск международных партнеров, которые помогут обеспечить необходимое финансирование.

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Осенью состоится новый "Энергетический Рамштайн"

Шмыгаль также сообщил, что в сентябре Министерство энергетики проведет пятое министерское заседание "Энергетического Рамштайна". Его цель - усилить координацию международной помощи энергетическому сектору Украины и привлечь новых участников.

Кроме того, по словам министра, непокрытые потребности Фонда поддержки энергетики Украины уже превышают 507 млн евро.

Отдельно еще 600 млн евро необходимо для оздоровления балансирующего рынка электроэнергии.

"Рассчитываем на активную работу дипломатов по продвижению этого механизма помощи", - подчеркнул Шмыгаль.

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