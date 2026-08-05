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Зеленский провел заседание СНБО по выполнению планов устойчивости: наблюдается отставание в некоторых городах и регионах. ВИДЕО

заседание СНБО

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросам выполнения утвержденных планов обеспечения устойчивости для областей и громад.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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В ряде регионов наблюдается отставание 

Глава государства отметил, что в некоторых городах и регионах наблюдается отставание.

"Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы обеспечения устойчивости", - подчеркнул он.

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Приоритеты на зиму

Зеленский рассказал, что приоритетов на зиму сейчас три:

  • усиление защиты критической инфраструктуры;
  • обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ;
  • увеличение противоракетных возможностей.

"Благодарен тем чиновникам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих громадах", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25437) СНБО (4489)
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Топ комментарии
+12
ти прокоментуй нічну ракетну атаку. А не плани стійкості, потужності, примушення росії до закінчення війни. Бачимо яке примушення.
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05.08.2026 17:50 Ответить
+11
Клоун ряжений, іди вже у відставку! З твоїм керівництвом тільки гірше, з'їздив до Трампа і отримав потужне ніхера
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05.08.2026 17:53 Ответить
+10
Зеленський і твоя команда , дай нам відповідь ,
де сьогодні вночі ти стояв зі своєю бандою
і як захищали Киів ,
незламні ви наші злодюги ?
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05.08.2026 17:56 Ответить

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