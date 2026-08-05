Зеленский провел заседание СНБО по выполнению планов устойчивости: наблюдается отставание в некоторых городах и регионах. ВИДЕО
В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросам выполнения утвержденных планов обеспечения устойчивости для областей и громад.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
В ряде регионов наблюдается отставание
Глава государства отметил, что в некоторых городах и регионах наблюдается отставание.
"Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы обеспечения устойчивости", - подчеркнул он.
Приоритеты на зиму
Зеленский рассказал, что приоритетов на зиму сейчас три:
- усиление защиты критической инфраструктуры;
- обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ;
- увеличение противоракетных возможностей.
"Благодарен тем чиновникам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих громадах", - добавил Зеленский.
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де сьогодні вночі ти стояв зі своєю бандою
і як захищали Киів ,
незламні ви наші злодюги ?