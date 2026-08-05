Зеленский провел заседание СНБО по выполнению планов устойчивости: наблюдается отставание в некоторых городах и регионах. ВИДЕО

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросам выполнения утвержденных планов обеспечения устойчивости для областей и громад.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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В ряде регионов наблюдается отставание

Глава государства отметил, что в некоторых городах и регионах наблюдается отставание.

"Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы обеспечения устойчивости", - подчеркнул он.

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Приоритеты на зиму

Зеленский рассказал, что приоритетов на зиму сейчас три:

усиление защиты критической инфраструктуры;

обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ;

увеличение противоракетных возможностей.

"Благодарен тем чиновникам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих громадах", - добавил Зеленский.

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