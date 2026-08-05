План війни Зеленського називається "2-3 тижні", а людину з реалістичним планом він викинув з Міноборони, - Каленюк. ВIДЕО

Україна вже п'ятий рік живе в очікуванні "2-3 тижнів", тоді як реалістичний план війни у влади відсутній.

Про це заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під градом ракет вночі усвідомила, що план війни Зеленського називається "2-3 тижні". І якщо весною 2022 це звучало "через 2-3 тижні будемо в Криму", то зараз це "2-3 тижні і Штілєрман збудує нашу балістику", "2-3 тижні і ми заставимо рф підписати якийсь мир"…

Ось так і живемо вже пʼятий рік, покладаючись на 2-3 тижні. Єдину людину в уряді, яка мала реалістичний план війни, Зеленський викинув з Міністерства оборони", - зазначила вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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