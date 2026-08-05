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План війни Зеленського називається "2-3 тижні", а людину з реалістичним планом він викинув з Міноборони, - Каленюк. ВIДЕО
Україна вже п'ятий рік живе в очікуванні "2-3 тижнів", тоді як реалістичний план війни у влади відсутній.
Про це заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під градом ракет вночі усвідомила, що план війни Зеленського називається "2-3 тижні". І якщо весною 2022 це звучало "через 2-3 тижні будемо в Криму", то зараз це "2-3 тижні і Штілєрман збудує нашу балістику", "2-3 тижні і ми заставимо рф підписати якийсь мир"…
Ось так і живемо вже пʼятий рік, покладаючись на 2-3 тижні. Єдину людину в уряді, яка мала реалістичний план війни, Зеленський викинув з Міністерства оборони", - зазначила вона.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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Україна обороняється, тому у країни - план оборони.
"Наближення російських літаків так близько до лінії фронту вказує на вичерпання запасів не лише ракет до Patriot, але й до NASAMS та Iris-T SLM.
Привітайте пана #Зеленський з грандіозним досягненням!"
@ (у перекладі):
"Приблизно 25 хвилин тому три російські Су-34 провели ще один незвичайний бомбардувальний наліт, цього разу на Слов'янськ і Краматорськ, Донецька область.
Як і вчора, ці літаки пролетіли надзвичайно близько до лінії фронту порівняно з звичайними бойовими вильотами. Пуски були здійснені з 14 км, 19 км і 20 км відповідно, поблизу Торського, Роздолівки та Кремінної. Хоча вони не наблизилися так, як учорашній рекорд у 7 км, це все одно надзвичайно близько, оскільки зазвичай вони запускають з 40-45 км позаду лінії фронту.
Крім того, під час цього бомбардування їх не прикривали Су-35. Усе це свідчить про те, що Росія досить упевнена, що Україна наразі не має доступних перехоплювачів Patriot PAC-2/3 для збиття їхньої авіації, і тому зможе здійснювати пуски КАБ планерних бомб на більшу дальність, включно з набагато важчими КАБ-1500 і КАБ-3000.
Прикріплена карта показує приблизні маршрути польотів Су-34 і КАБ планерних бомб, як їх виявили українські радари."
https://pbs.twimg.com/media/HO3BJuFaIAAuxEF.jpg