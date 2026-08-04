Україна готова до всіх форматів переговорів щодо завершення війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до різних форматів переговорів щодо завершення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави від 4 серпня.
Україна розширює дипломатичні контакти
За словами Зеленського, українська сторона щодня підтримує зв’язок із представниками президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали можливості створення умов для реального дипломатичного процесу.
"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що керівники відповідних напрямів, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця, доповіли про ситуацію на переговорному треку та позицію Росії.
Також триває робота з іншими партнерами, зокрема країнами Затоки, які можуть підтримати дипломатичні ініціативи України та її безпекові потреби.
- Нагадаємо, 31 липня Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
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