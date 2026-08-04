Україна готова до всіх форматів переговорів щодо завершення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до різних форматів переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави від 4 серпня.

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Україна розширює дипломатичні контакти

За словами Зеленського, українська сторона щодня підтримує зв’язок із представниками президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали можливості створення умов для реального дипломатичного процесу.

"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними", - сказав глава держави.

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Президент зазначив, що керівники відповідних напрямів, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця, доповіли про ситуацію на переговорному треку та позицію Росії.

Також триває робота з іншими партнерами, зокрема країнами Затоки, які можуть підтримати дипломатичні ініціативи України та її безпекові потреби.

Нагадаємо, 31 липня Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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