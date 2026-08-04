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Новини Нагородження відзнаками військових
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Зеленський нагородив ще 419 військових, 206 з них – посмертно

Президент відзначив 419 військових державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 419 захисників України, з яких 206 — посмертно.

Указ №705/2026 від 4 серпня 2026 року оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагороди за мужність і службу Україні

У документі зазначено, що військових відзначено за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники отримали ордени Данила Галицького, княгині Ольги, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Раніше Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Повітряних сил.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26579) нагорода (1394)
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