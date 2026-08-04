Зеленський нагородив ще 419 військових, 206 з них – посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 419 захисників України, з яких 206 — посмертно.
Указ №705/2026 від 4 серпня 2026 року оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагороди за мужність і службу Україні
У документі зазначено, що військових відзначено за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Захисники отримали ордени Данила Галицького, княгині Ольги, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
Раніше Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Повітряних сил.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль