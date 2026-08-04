Зеленский наградил ещё 419 военных, 206 из них — посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 419 защитников Украины, из которых 206 — посмертно.

Указ № 705/2026 от 4 августа 2026 года опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Награды за мужество и службу Украине

В документе указано, что военные награждены за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили ордена Даниила Галицкого, княгини Ольги, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Ранее Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Воздушных сил.

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