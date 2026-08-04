Зеленский представил нового секретаря СНБО Клименко и определил его ключевые задачи. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Совета национальной безопасности и обороны новоназначенного секретаря СНБО Игоря Клименко. Глава государства обозначил ключевые задачи нового руководителя, среди которых — подготовка страны к зимнему периоду, усиление санкционного давления на Россию, развитие ПВО и координация работы сектора безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил команде Совета национальной безопасности и обороны новоназначенного секретаря СНБО Игоря Клименко.

Глава государства подчеркнул, что Игорь Клименко доказал свою эффективность на посту министра внутренних дел.

"По своей сути Министерство внутренних дел — это система структур безопасности и спасения, которые управляются и направляются именно через этот институт, именно через руководителя — министра внутренних дел", — отметил Зеленский.

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Президент отметил, что Игорь Клименко очень хорошо координировал работу Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы и ГСЧС Украины.

По словам главы государства, отдельным испытанием во время войны стало переживание зимы, поэтому важно усилить координацию работы государственных институтов.

"Я очень хочу, чтобы тот опыт, которым Игорь Клименко руководствовался, возглавляя Министерство внутренних дел, он развил в секретариате Совета национальной безопасности и обороны. Мы говорим о зиме неслучайно. Зима – уже понятно, какие вызовы будут стоять перед нами. Но мы не собираемся сдаваться и никому не отдавать наше государство, поэтому зимой, безусловно, будем бороться", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Игорь Клименко совместно с Силами безопасности и обороны, правительством и другими институтами будет координировать работу по защите Украины в условиях зимних вызовов.

Глава государства отметил, что СНБО должен продолжать работу по санкционной политике в отношении России и усиливать сотрудничество с партнерами в вопросе синхронизации санкций.

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По словам Владимира Зеленского, необходимо также продолжать работу с США, Евросоюзом и в рамках форматов оборонного сотрудничества по вопросам экспорта оружия.

"В некоторых случаях мы должны максимально создать условия для экспорта, а в других, наверное, следует проявить немного осторожности, чтобы не утратить все те силы, все те знания, которые были накоплены в ходе этой войны нашими воинами, нашими компаниями", — подчеркнул Президент.

Он отметил, что СНБО должен работать с другими институтами для укрепления противовоздушной обороны, в частности антибаллистических возможностей и программы FREYJA.

Глава государства отдельно подчеркнул, что необходимо усиливать борьбу с российской пропагандой.

Игорь Клименко поблагодарил Рустема Умерова за работу на посту секретаря СНБО и отметил, что будет продолжать его наработки. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, подготовка к зиме и координация усилий – уже в центре внимания. В частности, состоялись беседы с руководством регионов относительно реализации планов обеспечения устойчивости.

"Конечно, в первую очередь мы должны усилить и скоординировать работу всех сил безопасности и обороны, всей экосистемы государства. И мы сегодня уже приступили к этой работе. Безусловно, другие направления будут отрабатываться. Это и киберзащита, кибербезопасность, это информационная безопасность — все то, что делает нашу страну сильнее. К работе готов. Благодарю за доверие", — сказал Игорь Клименко.

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