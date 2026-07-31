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Зеленский обновил состав СНБО Украины: из него, в частности, исключили Федорова
Президент Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Изменения
В частности, в состав Совета вошли:
- глава МВД Иван Выговский;
- главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый;
- премьер-министр Сергей Корецкий;
- министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
- министр юстиции Денис Маслов;
- первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- заместитель министра обороны Евгений Хмара.
В то же время Зеленский исключил из состава СНБО экс-главу МВД Игоря Клименко, премьер-министра Юлию Свириденко, экс-главнокомандующего Александра Сырского, экс-министра экономики Соболева и экс-министра обороны Михаила Федорова.
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