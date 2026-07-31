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Новости Состав СНБО
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Зеленский обновил состав СНБО Украины: из него, в частности, исключили Федорова

Зеленский изменил состав СНБО: кого исключили из состава?

Президент Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Изменения

В частности, в состав Совета вошли:

  • глава МВД Иван Выговский;
  • главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый;
  • премьер-министр Сергей Корецкий;
  • министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
  • министр юстиции Денис Маслов;
  • первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
  • заместитель министра обороны Евгений Хмара.

В то же время Зеленский исключил из состава СНБО экс-главу МВД Игоря Клименко, премьер-министра Юлию Свириденко, экс-главнокомандующего Александра Сырского, экс-министра экономики Соболева и экс-министра обороны Михаила Федорова.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25393) СНБО (4485)
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