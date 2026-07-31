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Зеленський оновив склад РНБО України: вивели, зокрема, Федорова
Президент Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зміни
Так, до персонального складу ввели:
- главу МВС Івана Вигівського;
- головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;
- прем'єр-міністра Сергія Корецького;
- міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;
- міністра юстиції Дениса Маслова;
- першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;
- заступника міністра оборони Євгенія Хмару.
Водночас Зеленський вивів зі складу РНБО ексглаву МВС Ігоря Клименка, прем'єрку Юлію Свириденко, ексголовкома Олександра Сирського, ексміністра економіки Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.
Топ коментарі
+2 Степан Лукашёв
показати весь коментар31.07.2026 19:26 Відповісти Посилання
+1 botoks
показати весь коментар31.07.2026 19:20 Відповісти Посилання
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