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Новини Склад РНБО
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Зеленський оновив склад РНБО України: вивели, зокрема, Федорова

Зеленський змінив склад РНБО: кого вивели зі складу?

Президент Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміни

Так, до персонального складу ввели:

  • главу МВС Івана Вигівського;
  • головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого;
  • прем'єр-міністра Сергія Корецького;
  • міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка;
  • міністра юстиції Дениса Маслова;
  • першого заступника голови СБУ Олександра Поклада;
  • заступника міністра оборони Євгенія Хмару.

Водночас Зеленський вивів зі складу РНБО ексглаву МВС Ігоря Клименка, прем'єрку Юлію Свириденко, ексголовкома Олександра Сирського, ексміністра економіки Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26543) РНБО (1847)
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Топ коментарі
+2
Давай, буратінка, жґі дальше! Посади усю опозицію в один гелікоптер і -- до Дениса Монастирського у гості. А то плутаються у тебе, наполєончика, під ногами; пабєждать заважають!
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31.07.2026 19:26 Відповісти
+1
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31.07.2026 19:20 Відповісти

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