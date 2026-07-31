Зеленський провів розмову із Венсом: перехоплювачі для Patriot залишаються основним пріоритетом
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом", - зазначив президент.
Також Зеленський і Венс обговорювали наслідки війни для світових ринків.
"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", - підсумував він.
Топ коментарі
+2 ОсвальдКоблпот #588757
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+1 Валентин Коваль #620706
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+1 Pan Lipko
показати весь коментар31.07.2026 18:51 Відповісти Посилання
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