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Новини Розмова Зеленського та Венса
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Зеленський провів розмову із Венсом: перехоплювачі для Patriot залишаються основним пріоритетом

Зеленський провів розмову із Венсом: подробиці

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом", - зазначив президент.

Також Зеленський і Венс обговорювали наслідки війни для світових ринків.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", - підсумував він.

Також читайте: Результати наступів росіян наближаються до нуля, вони дорого платять за кожен кілометр, - Венс

Автор: 

Зеленський Володимир (26543) США (22368) Джей Ді Венс (217)
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Топ коментарі
+2
Типу венс щось там вирішує. Він буде робити те що скаже рудий віслюк. Як кажуть пи.діти не мішки тягати то зеленого також стосується.
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31.07.2026 18:45 Відповісти
+1
Найшов з ким говорити - Венс вже забув балачку
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31.07.2026 18:45 Відповісти
+1
Просто Трамп не захотів спілкуватися і переключив дзвінок на Венса.
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31.07.2026 18:51 Відповісти

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