Зеленський провів розмову із Венсом: перехоплювачі для Patriot залишаються основним пріоритетом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом", - зазначив президент.

Також Зеленський і Венс обговорювали наслідки війни для світових ринків.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", - підсумував він.

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