Зеленский провел беседу с Венсом: перехватчики для Patriot остаются основным приоритетом
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "пэтриотов" против баллистических ракет – остается основным приоритетом", – отметил президент.
Также Зеленский и Венс обсуждали последствия войны для мировых рынков.
"Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и нашего народа", — подытожил он.
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