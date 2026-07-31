Зеленский провел беседу с Венсом: перехватчики для Patriot остаются основным приоритетом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "пэтриотов" против баллистических ракет – остается основным приоритетом", – отметил президент.

Также Зеленский и Венс обсуждали последствия войны для мировых рынков.

"Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и нашего народа", — подытожил он.

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