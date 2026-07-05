Результаты наступлений россиян приближаются к нулю, они дорого платят за каждый километр, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в настоящее время россияне находятся в ситуации, когда их наступательные операции не приносят значительных успехов. За минимальное продвижение российские войска платят высокую цену.

Об этом он заявил в интервью The Sunday Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Неудачи российских наступлений

Вэнс отметил, что, анализируя войну между Россией и Украиной, он сразу увидел, по его мнению, очевидное: учитывая распространение дронов и технологий наблюдения, Украине целесообразнее было закрепиться на позициях и изматывать Россию, а не начинать дорогостоящие наступательные операции с целью отвоевания оккупированных территорий.

"Если вспомнить лето 2023 года, то тогда главным предметом споров был вопрос, должна ли Украина попытаться провести масштабное контрнаступление. Практически весь западный мир, включая президента Байдена, давил на украинцев, чтобы те начали масштабное контрнаступление, что, как выяснилось впоследствии, стало стратегической и тактической катастрофой", — сказал вице-президент США.

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Эффективность оборонной тактики Украины

По его словам, администрация Трампа считает, что Украина должна максимально сосредоточиться на обороне и одновременно вести переговоры.

"Этот подход принес гораздо больше плодов, поскольку находиться в обороне легче, чем в наступлении. Это позволило украинцам немного лучше использовать свое тактическое преимущество. Честно говоря, россияне сейчас находятся в ситуации, когда то, чего они могут достичь благодаря длительным наступательным операциям, ничтожно мало — и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца", — заявил Вэнс.

Политик подчеркнул, что россияне дорого платят за каждый квадратный километр, который они захватывают. По словам Вэнса, это стало результатом того, что США и НАТО побудили Украину изменить стратегию в пользу эффективной обороны.

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