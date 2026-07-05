Результати наступів росіян наближаються до нуля, вони дорого платять за кожен кілометр, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що наразі росіяни перебувають у ситуації, коли їхні наступальні операції не приносять значних успіхів. За мінімальні просування російські війська платять високу ціну.

Про це він заявив в інтерв’ю The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про український контрнаступ 2023

Венс зазначив, що аналізуючи війну між Росією та Україною, він одразу побачив, на його думку, очевидне: з огляду на поширення дронів та технологій спостереження Україні доцільніше було закріпитися на позиціях і виснажувати Росію, а не розпочинати дорогі наступальні операції з метою відвоювання окупованих територій.

"Якщо згадати літо 2023 року, то тоді головним предметом суперечок було питання, чи повинна Україна спробувати провести масштабний контрнаступ. Практично весь західний світ, включаючи президента Байдена, тиснув на українців, щоб ті розпочали масштабний контрнаступ, що, як виявилося згодом, стало стратегічною та тактичною катастрофою",- сказав віцепрезидент США.

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Ефективність оборонної тактики України

За його словами, адміністрація Трампа вважає, що Україна має максимально зосередитися на обороні та водночас вести переговори.

"Цей підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж у наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця",- заявив Венс.

Політик наголосив, що росіяни дорого платять за кожен квадратний кілометр, який вони захоплюють. За словами Венса, це стало результатом того, що США та НАТО спонукали Україну змінити стратегію на користь ефективної оборони.

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