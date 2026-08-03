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Новости Новая должность Умерова
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Умеров назначен главой СВР, а Клименко - секретарем СНБО, - указы

Новый секретарь СНБО и глава СВР: новые назначения Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО и главу Службы внешней разведки.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, указом №695/2026 Рустем Умеров был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины.

Указом № 694/2026 Игорь Клименко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25414) СВР (249) СНБО (4486) Клименко Игорь (530) Умеров Рустем (827)
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Топ комментарии
+49
Та ні, то свіжий порошок йому доставили. Бо ж навіть то недолуге чмо без порошку таку херню б не творило.
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03.08.2026 14:14 Ответить
+44
Після шашликів пішли чебуреки
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03.08.2026 14:12 Ответить
+40
У Зеленського закінчились ідеї і закінчились люди яких можна призначати на посади.
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03.08.2026 14:09 Ответить

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