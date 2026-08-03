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Умеров назначен главой СВР, а Клименко - секретарем СНБО, - указы
Президент Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО и главу Службы внешней разведки.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, указом №695/2026 Рустем Умеров был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины.
Указом № 694/2026 Игорь Клименко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.
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+49 Gal
показать весь комментарий03.08.2026 14:14 Ответить Ссылка
+44 Олег Олег #553255
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+40 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий03.08.2026 14:09 Ответить Ссылка
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