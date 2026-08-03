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Умєрова призначено головою СЗР, а Клименка - Cекретарем РНБО, - укази
Президент Володимир Зеленський призначив Cекретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, указом №695/2026 було призначено Рустема Умєрова на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Указом №694/2026 призначено Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Умєров займатиметься антибалістичною програмою Freya та дроновими угодами з іншими державами.
Топ коментарі
+38 Gal
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+36 Олег Олег #553255
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+33 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар03.08.2026 14:09 Відповісти Посилання
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