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Новини Нова посада Умєрова
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Умєрова призначено головою СЗР, а Клименка - Cекретарем РНБО, - укази

Новий секретар РНБО та голова СЗР: нові призначення Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив Cекретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки.

Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, указом №695/2026 було призначено Рустема Умєрова на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Указом №694/2026 призначено Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Умєров займатиметься антибалістичною програмою Freya та дроновими угодами з іншими державами.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26564) СЗР Служба зовнішньої розвідки (228) РНБО (1848) Клименко Ігор (612) Умєров Рустем (879)
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Топ коментарі
+38
Та ні, то свіжий порошок йому доставили. Бо ж навіть то недолуге чмо без порошку таку херню б не творило.
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03.08.2026 14:14 Відповісти
+36
Після шашликів пішли чебуреки
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03.08.2026 14:12 Відповісти
+33
У Зеленського закінчились ідеї і закінчились люди яких можна призначати на посади.
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03.08.2026 14:09 Відповісти

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