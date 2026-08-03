РФ може здійснювати гібридний вплив на вибори у Європі та США, дипломатам варто готуватися протидіяти цьому, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським дипломатам варто готуватися до протидії російським гібридним впливам напередодні виборів у країнах-партнерах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час щорічної наради з послами у Києві.

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Подробиці

Він назвав вибори у країнах-партнерах дуже особливим періодом.

"Починаючи з вересня в землях Німеччини, потім Ізраїль, Сполучені Штати Америки, в наступному році Франція та інші країни світу. Росія ніколи не відпускає можливості втрутитися у вибори через гібридні впливи, фінансові вкиди, через дестабілізацію. Ми всі розуміємо відповідні загрози", - наголосив Зеленський.

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Що передувало?

3 липня в Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.

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