РФ може здійснювати гібридний вплив на вибори у Європі та США, дипломатам варто готуватися протидіяти цьому, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українським дипломатам варто готуватися до протидії російським гібридним впливам напередодні виборів у країнах-партнерах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час щорічної наради з послами у Києві.
Подробиці
Він назвав вибори у країнах-партнерах дуже особливим періодом.
"Починаючи з вересня в землях Німеччини, потім Ізраїль, Сполучені Штати Америки, в наступному році Франція та інші країни світу. Росія ніколи не відпускає можливості втрутитися у вибори через гібридні впливи, фінансові вкиди, через дестабілізацію. Ми всі розуміємо відповідні загрози", - наголосив Зеленський.
Що передувало?
- 3 липня в Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.
Топ коментарі
+7 Tema9
показати весь коментар03.08.2026 13:56 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар03.08.2026 13:56 Відповісти Посилання
+2 Володимир Бондаренко
показати весь коментар03.08.2026 14:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль