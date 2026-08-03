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Новини Інформаційний вплив РФ в ЄС
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РФ може здійснювати гібридний вплив на вибори у Європі та США, дипломатам варто готуватися протидіяти цьому, - Зеленський

Вибори у США та Європі: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським дипломатам варто готуватися до протидії російським гібридним впливам напередодні виборів у країнах-партнерах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час щорічної наради з послами у Києві.

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Подробиці

Він назвав вибори у країнах-партнерах дуже особливим періодом.

"Починаючи з вересня в землях Німеччини, потім Ізраїль, Сполучені Штати Америки, в наступному році Франція та інші країни світу. Росія ніколи не відпускає можливості втрутитися у вибори через гібридні впливи, фінансові вкиди, через дестабілізацію. Ми всі розуміємо відповідні загрози", - наголосив Зеленський.

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Що передувало?

  • 3 липня в Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.

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Автор: 

вибори (6144) Зеленський Володимир (26564) росія (47218)
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Топ коментарі
+7
Це вже новопризначений голова СЗР нашептав Зєлі таку потужну інформацію? Українцям це відомо з 2019 року по спецоперації «Буратіно».
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03.08.2026 13:56 Відповісти
+3
Підкував їх?
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03.08.2026 13:56 Відповісти
+2
Таки так. Кому, як не Зелі знати про гібридні впливи росії на вибори в інших країнах.
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03.08.2026 14:02 Відповісти

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