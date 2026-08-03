РФ может оказывать гибридное влияние на выборы в Европе и США, дипломатам следует готовиться противодействовать этому, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским дипломатам следует готовиться к противодействию российскому гибридному влиянию в преддверии выборов в странах-партнерах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время ежегодного совещания с послами в Киеве.
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Он назвал выборы в странах-партнерах очень особенным периодом.
"Начиная с сентября в землях Германии, затем Израиль, Соединенные Штаты Америки, в следующем году Франция и другие страны мира. Россия никогда не упускает возможности вмешаться в выборы посредством гибридного влияния, финансовых вливаний, дестабилизации. Мы все понимаем соответствующие угрозы", - подчеркнул Зеленский.
Что этому предшествовало?
- 3 июля в Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом.
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