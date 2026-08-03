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Новости Информационное влияние россии и Китая
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РФ может оказывать гибридное влияние на выборы в Европе и США, дипломатам следует готовиться противодействовать этому, - Зеленский

Выборы в США и Европе: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским дипломатам следует готовиться к противодействию российскому гибридному влиянию в преддверии выборов в странах-партнерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время ежегодного совещания с послами в Киеве.

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Он назвал выборы в странах-партнерах очень особенным периодом.

"Начиная с сентября в землях Германии, затем Израиль, Соединенные Штаты Америки, в следующем году Франция и другие страны мира. Россия никогда не упускает возможности вмешаться в выборы посредством гибридного влияния, финансовых вливаний, дестабилизации. Мы все понимаем соответствующие угрозы", - подчеркнул Зеленский.

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Что этому предшествовало?

  • 3 июля в Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом.

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Автор: 

выборы (24301) Зеленский Владимир (25414) россия (89075)
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Топ комментарии
+7
Це вже новопризначений голова СЗР нашептав Зєлі таку потужну інформацію? Українцям це відомо з 2019 року по спецоперації «Буратіно».
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03.08.2026 13:56 Ответить
+3
Підкував їх?
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03.08.2026 13:56 Ответить
+2
Таки так. Кому, як не Зелі знати про гібридні впливи росії на вибори в інших країнах.
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03.08.2026 14:02 Ответить

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