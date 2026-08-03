По меньшей мере 17% складов Wildberries уничтожено в России, - Forbes

С середины июля логистические объекты крупнейшего российского маркетплейса Wildberries почти ежедневно подвергаются атакам БПЛА.

Об этом пишет российский Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первыми 18 июля стали складские центры в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). 20 июля был эвакуирован склад в Коледино (Московская область), 22 июля ударам подверглись комплексы в Краснодаре и Невинномиске (Ставропольский край), 24 июля были атакованы объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также эвакуирован центр в Симферополе. 25 июля состоялась эвакуация склада в Екатеринбурге, 27 июля — сортировочного центра в Сарапуле (Удмуртия), 29 июля был атакован склад в Рязани, 30 июля — склады в Пензе и снова в Сарапуле, 31 июля — в Волгограде и Зеленодольске (Татарстан), а 2 августа — в Самарской области.

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Аналитики отмечают, что по состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов Wildberries оценивается в 1,21–1,47 млн кв. м. Из них повреждено 893 тыс. – 1,154 млн кв. м, что составляет 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры.

На восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд рублей, говорится в материале.

В то же время продавцы, работающие с маркетплейсом, могли потерять 215–280 млрд рублей.

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