Поражена ремонтная база вражеской артиллерийской бригады, место подготовки ударных БПЛА и склады с топливом, - Генштаб

В ночь на 3 августа 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по Крыму

Так, был поражен склад материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады в районе Нового Жизни (АР Крым).

Объект используется для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических средств, а также ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники, что обеспечивает поддержание боеспособности подразделений противника.

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Другие поражения

Также поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Навли (Брянская область, РФ).

Кроме того, были поражены склады материально-технических средств в районах Окуневки и Наумовки (АР Крым), склад горюче-смазочных материалов в районе Октябрьского (Белгородская область, РФ), а также коммуникационный узел в районе Артемовки (АР Крым).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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