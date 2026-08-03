В Fire Point подтвердили удар по хабу Wildberries во Владимирской области: удар нанесли украинские беспилотники FP-1
Силы обороны Украины нанесли удар с помощью украинских беспилотников FP-1 по логистическому хабу Wildberries во Владимирской области России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании Fire Point.
Пострадавший комплекс является одним из крупнейших логистических объектов Wildberries в центральной части РФ. После полного ввода в эксплуатацию его площадь должна составить около 175 тыс. м², а вместимость - более 120 млн единиц товаров.
Удар по логистике и экономике РФ
"Системное поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию, нарушает цепочки поставок, увеличивает расходы на восстановление инфраструктуры и негативно влияет на работу одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции", - отметили в компании.
Удары по складам Wildberries
Июль 2026 года стал началом серии системных ударов по логистической инфраструктуре Wildberries.
По оценкам, в результате атак было повреждено или уничтожено более 1 млн м² складских площадей компании в различных регионах России.
Под удары попали объекты в Тамбовской, Московской, Ленинградской, Пензенской, Владимирской, Волгоградской, Рязанской областях, Удмуртии, а также в оккупированном Крыму.
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