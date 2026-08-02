Мадяр об ударе по складу Wildberries в Самарской области: Я бы не ожидал "фиолетовых посылок" на Урале и в Сибири. ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале командующего СБС.
"Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб "Новосемейкино", он же — основной логистический мост между европейской частью РФ и пельменями с сибиряками", — говорится в сообщении.
Мадяр отметил, что этот удар по логистической инфраструктуре сетей Wildberries - десятый, и намекнул на возможность дальнейших ударов.
Что известно?
В ночь на 2 августа в поселке Новосемейкино Самарской области РФ под атаку попал логистический центр компании Wildberries.
Отмечается, что этот складской комплекс считается одним из ключевых логистических узлов между европейской частью России и Сибирью.
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