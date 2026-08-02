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Мадяр об ударе по складу Wildberries в Самарской области: Я бы не ожидал "фиолетовых посылок" на Урале и в Сибири. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале командующего СБС.

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"Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб "Новосемейкино", он же — основной логистический мост между европейской частью РФ и пельменями с сибиряками", — говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что этот удар по логистической инфраструктуре сетей Wildberries - десятый, и намекнул на возможность дальнейших ударов.

Что известно?

В ночь на 2 августа в поселке Новосемейкино Самарской области РФ под атаку попал логистический центр компании Wildberries.

Отмечается, что этот складской комплекс считается одним из ключевых логистических узлов между европейской частью России и Сибирью.

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Автор: 

склад (183) Бровди Роберт Мадяр (177) Самарская область (15)
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Топ комментарии
+13
До речі, всіх зі святом - сьогодні День Повітряних Сил Збройних Сил України
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02.08.2026 10:06 Ответить
+12
За 450 метрів від складу Wildberries, який палає зараз в індустріальному парку Новосімейкіно Самарської області, на супутникових знімках у полі видно великий прапор РФ, а поруч - літери Z і V, символи російського вторгнення в Україну. Розмір цієї «інсталяції» - приблизно 80 на 40 метрів.

Кликали війну - вона й прийшла…
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02.08.2026 10:06 Ответить
+10
В немитій досі серуть в викопний тубзік, свєрхдєржава *****
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02.08.2026 09:54 Ответить

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