Мадяр об ударе по складу Wildberries в Самарской области: Я бы не ожидал "фиолетовых посылок" на Урале и в Сибири. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале командующего СБС.

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"Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб "Новосемейкино", он же — основной логистический мост между европейской частью РФ и пельменями с сибиряками", — говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что этот удар по логистической инфраструктуре сетей Wildberries - десятый, и намекнул на возможность дальнейших ударов.

Что известно?

В ночь на 2 августа в поселке Новосемейкино Самарской области РФ под атаку попал логистический центр компании Wildberries.

Отмечается, что этот складской комплекс считается одним из ключевых логистических узлов между европейской частью России и Сибирью.

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