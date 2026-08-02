Мадяр про удар по складу Wildberries у Самарській області: Я б "фіолетові посилки" на Уралі та в Сибіру не очікував. ВIДЕО

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив атаку на логістичний центр Wildberries у Новосемейкіному Самарської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі командувача СБС.

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"Зазбоїв та вийшов з чату дикоягідний самарський хаб "Новосімейкіно", він же - основний логістичний міст між європейською частиною РФ та пельменями з сибіряками", - йдеться в повідомленні.

Мадяр зазначив, що цей удар по логістичній інфраструктурі мереж Wildberries - десятий та натякнув на можливість подальших ударів.

Що відомо?

У ніч на 2 серпня в селищі Новосемейкіне Самарської області РФ, під атаку потрапив логістичний центр компанії Wildberries.

Зазначається, що цей складський комплекс вважається одним із ключових логістичних вузлів між європейською частиною Росії та Сибіром.

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