У Fire Point підтвердили удар по хабу Wildberries у Владимирській області: удар завдали українські безпілотники FP-1

Сили оборони України завдали удару українськими безпілотниками FP-1 по логістичному хабу Wildberries у Владимирській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії Fire Point.

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Уражений комплекс є одним із найбільших логістичних об'єктів Wildberries у центральній частині РФ. Після повного введення в експлуатацію його площа має сягнути близько 175 тис. м², а місткість — понад 120 млн одиниць товарів.

Удар по логістиці та економіці РФ

"Системне ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання, збільшує витрати на відновлення інфраструктури та негативно впливає на роботу одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції", - зазначили у компанії.

Удари по складах Wildberries

Липень 2026 року став початком серії системних ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries.

За оцінками, внаслідок атак було пошкоджено або знищено понад 1 млн м² складських площ компанії в різних регіонах Росії.

Під удари потрапили об'єкти у Тамбовській, Московській, Ленінградській, Пензенській, Володимирській, Волгоградській, Рязанській областях, Удмуртії, а також в окупованому Криму.

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