Уражено рембазу ворожої артбригади, місце підготовки ударних БпЛА та склади з пальним, - Генштаб
У ніч на 3 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по Криму
Так, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (АР Крим).
- Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника.
Інші ураження
- Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).
- Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (АР Крим), склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область, РФ), а також комунікаційний вузол у районі Артемівки (АР Крим).
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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