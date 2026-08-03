Уражено рембазу ворожої артбригади, місце підготовки ударних БпЛА та склади з пальним, - Генштаб

У ніч на 3 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Криму

Так, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (АР Крим).

Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника.

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Інші ураження

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).

Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (АР Крим), склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область, РФ), а також комунікаційний вузол у районі Артемівки (АР Крим).

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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