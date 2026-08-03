УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14343 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
2 081 14

У Бєлгороді після атаки БпЛА спалахнув університет, де розробляли безпілотники

У Бєлгороді після атаки БпЛА спалахнула будівля університету, де розробляли безпілотники

У Бєлгороді в ніч проти 3 серпня після атаки безпілотників сталася пожежа в будівлі Бєлгородського державного технологічного університету імені Володимира Шухова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними ASTRA, у виші розробляли та випробовували безпілотні літальні апарати. Зокрема, там створювали автоматизовану систему керування дронами на базі мікропроцесора "Міландр", яку планували використовувати нібито для цивільних потреб - моніторингу ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомки.

Також повідомляється, що цього літа університет відкривав набір школярів на навчальну програму з розробки безпілотників.

Офіційних коментарів немає

Російська влада наразі не повідомляла про наслідки пожежі або можливі пошкодження будівлі.

Водночас упродовж ночі оперативний штаб Бєлгородської області кілька разів попереджав мешканців про небезпеку атак безпілотників.

Інформація про причини пожежі та масштаби пошкоджень потребує незалежного підтвердження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мадяр про удар по складу Wildberries у Самарській області: Я б "фіолетові посилки" на Уралі та в Сибіру не очікував. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5733) Бєлгород (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Скоро на паРашаТВ: "Студенти у трусиках займалися авіа моделюванням!!!"
показати весь коментар
03.08.2026 07:11 Відповісти
+3
Єта для таво штоби кацапне панятнєй била !!!
показати весь коментар
03.08.2026 07:35 Відповісти
+2
Это хорошо, конечно. Соловьёв пральна сказал - эвакуировать жителей приграничный областей на Дальний Восток с получением гектара.
Но. Когда же уже по Политеху Алабуга хоть что-то прилетит???
показати весь коментар
03.08.2026 07:07 Відповісти

Завантаження...

 
 