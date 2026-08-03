В Белгороде после атаки БПЛА загорелся университет, где разрабатывали беспилотники

В Белгороде в ночь на 3 августа после атаки беспилотников произошел пожар в здании Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

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По данным ASTRA, в вузе разрабатывали и испытывали беспилотные летательные аппараты. В частности, там создавали автоматизированную систему управления дронами на базе микропроцессора "Миландр", которую планировали использовать якобы для гражданских нужд - мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотосъемки.

Также сообщается, что этим летом университет открывал набор школьников на учебную программу по разработке беспилотников.

Официальных комментариев нет

Российские власти пока не сообщали о последствиях пожара или возможных повреждениях здания.

В то же время в течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал жителей об опасности атак беспилотников.

Информация о причинах пожара и масштабах повреждений требует независимого подтверждения.

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