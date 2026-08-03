Щонайменше 17% складів Wildberries знищено у Росії, - Forbes

З середини липня логістичні об'єкти найбільшого російського маркетплейсу Wildberries майже щодня зазнають атак БпЛА.

Про це пише російський Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Першими 18 липня стали складські центри в Котовську (Тамбовська область) та Електросталі (Московська область). 20 липня було евакуйовано склад у Колединому (Московська область), 22 липня ударів зазнали комплекси в Краснодарі та Невинномиську (Ставропольський край), 24 липня були атаковані об'єкти в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також евакуйовано центр у Сімферополі. 25 липня відбулася евакуація складу в Єкатеринбурзі, 27 липня — сортувального центру в Сарапулі (Удмуртія), 29 липня атаковано склад у Рязані, 30 липня — склади в Пензі та знову в Сарапулі, 31 липня — у Волгограді та Зеленодольську (Татарстан), а 2 серпня — у Самарській області.

Дивіться: Мадяр про удар по складу Wildberries у Самарській області: Я б "фіолетові посилки" на Уралі та в Сибіру не очікував. ВIДЕО

Аналітики зазначають, що станом на 2 серпня загальна площа атакованих складів Wildberries оцінюється у 1,21–1,47 млн кв. м. Із них пошкоджено 893 тис. – 1,154 млн кв. м, що становить 17,2–22,2% від публічно заявлених 5,2 млн кв. м логістичної інфраструктури.

На відновлення цих об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів, йдеться в матеріалі.

Водночас продавці, які працюють із маркетплейсом, могли втратити 215-280 млрд рублів.

Читайте: Уражено рембазу ворожої артбригади, місце підготовки ударних БпЛА та склади з пальним, - Генштаб