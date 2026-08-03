Совещание послов-2026 началось в Киеве, - Сибига. ФОТОрепортаж
В Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Совещание послов началось с посещения места российских ударов на Лукьяновке и почтения памяти павших героев на Майдане Независимости.
"Нам также было приятно сопровождать почетного гостя этого года - вице-премьер-министра, министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.
Для каждого украинского посла крайне важно собственными глазами увидеть последствия российской агрессии и быть сильным голосом Украины в каждой столице и в каждой штаб-квартире.
В этом году лозунг нашей конференции сосредоточен на главных приоритетах: восстановлении мира и лидерстве Украины. Ожидаем продуктивных и содержательных рабочих сессий", - отметил министр Сибига.
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