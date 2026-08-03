Нарада послів-2026 розпочалася у Києві, - Сибіга. ФОТОрепортаж
В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Нарада послів розпочалася з відвідування місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих героїв на Майдані Незалежності.
"Нам також було приємно супроводжувати цьогорічного почесного гостя – віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.
Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі.
Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", - зазначив міністр Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль