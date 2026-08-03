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Новини Фото Посольства України
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Нарада послів-2026 розпочалася у Києві, - Сибіга. ФОТОрепортаж

В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нарада послів розпочалася з відвідування місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих героїв на Майдані Незалежності.

"Нам також було приємно супроводжувати цьогорічного почесного гостя – віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі.

Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", - зазначив міністр Сибіга.

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Нарада послів-2026 розпочалася у Києві: що відомо?
Нарада послів-2026 розпочалася у Києві: що відомо?
Нарада послів-2026 розпочалася у Києві: що відомо?
Нарада послів-2026 розпочалася у Києві: що відомо?

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Київ (16755) МЗС (4218) посол (1159)
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