Нарада послів-2026 розпочалася у Києві, - Сибіга. ФОТОрепортаж

В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нарада послів розпочалася з відвідування місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих героїв на Майдані Незалежності.

"Нам також було приємно супроводжувати цьогорічного почесного гостя – віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.



Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі.



Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії", - зазначив міністр Сибіга.

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