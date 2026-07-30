Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п’яти країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів п’яти держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави держави у Фейсбуці.

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Дипломатичні кроки та нові посли

Глава держави повідомив, що прийняв вірчі грамоти від послів Оману, Північної Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів та Франції.

Під час зустрічі Зеленський поінформував дипломатів про ситуацію в Україні. Зокрема, він розповів про нічний російський обстріл.

"Навіть під час нашого спілкування з послами Росія продовжувала бити по наших містах і громадах. У таких обставинах ППО - це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя", - зазначив Президент.

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Безпека та двосторонні відносини

Окрім питань безпеки, під час зустрічей обговорювалися двосторонні відносини між Україною та кожною з держав, які представляють нові посли.

Також повідомляється, що Президент України призначив Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Кенія Юрія Токаря послом у Союзі Коморських Островів за сумісництвом.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський заявив, що Генштаб готує низку системних змін для оперативнішого реагування на передовій.

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