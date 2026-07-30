Зеленський призначив Федоріва начальником ЦСО "А" СБУ та змінив керівників управлінь у кількох областях
Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у Службі безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать укази на сайті Офісу Президента.
Подробиці
Так, Олега Федоріва було призначено начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
Олену Воронову призначили начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Зміни в областях
Також глава держави призначив нових начальників Головного управління Служби безпеки України.
Олександра Приходьона призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.
Олександра Судика - начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
Олексія Голобородька - начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Олега Красношапку - начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
Ярослава Пилипа - начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Андрія Литвина - начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Віталія Мригу - начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.
Костянтина Семенюка - начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Олега Шворака - начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
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А хто небудь може пояснити що робить на роботі цей поважний пан якщо Крим окупований?