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Новини Призначення в СБУ
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Зеленський призначив Федоріва начальником ЦСО "А" СБУ та змінив керівників управлінь у кількох областях

Кадрові зміни в СБУ: кого призначив Зеленський?

Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у Службі безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать укази на сайті Офісу Президента.

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Подробиці

Так, Олега Федоріва було призначено начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Олену Воронову призначили начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

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Зміни в областях

Також глава держави призначив нових начальників Головного управління Служби безпеки України.

Олександра Приходьона призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Олександра Судика - начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Олексія Голобородька - начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Олега Красношапку - начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Ярослава Пилипа - начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Андрія Литвина - начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Віталія Мригу - начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Костянтина Семенюка - начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Олега Шворака - начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26531) призначення (1295) СБУ (12762)
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Топ коментарі
+5
Ви так не лякайте! Спочатку прочитав "Федорова"
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30.07.2026 19:23 Відповісти
+5
Отримує гроші та просувається кар'єрними сходами.
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30.07.2026 19:37 Відповісти
+4
Олександра Приходьона призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Джерело: https://censor.net/ua/n4016149
А хто небудь може пояснити що робить на роботі цей поважний пан якщо Крим окупований?
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30.07.2026 19:28 Відповісти

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