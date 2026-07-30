Зеленский назначил Федорива начальником ЦСО "А" СБУ и сменил руководителей управлений в нескольких областях
Президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса Президента.
Подробности
В частности, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.
Елену Воронову назначили начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.
Изменения в областях
Также глава государства назначил новых начальников Главного управления Службы безопасности Украины.
Александр Приходьон назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
Александр Судик — начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.
Алексея Голобородько — начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Олега Красношапку — начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
Ярослав Пилип — начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Андрей Литвин — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.
Виталий Мрига — начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
Константин Семенюк — начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
Олега Шворака — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
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А хто небудь може пояснити що робить на роботі цей поважний пан якщо Крим окупований?