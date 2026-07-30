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Новости Назначения в СБУ
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Зеленский назначил Федорива начальником ЦСО "А" СБУ и сменил руководителей управлений в нескольких областях

Кадровые изменения в СБУ: кого назначил Зеленский?

Президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса Президента.

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Подробности

В частности, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Елену Воронову назначили начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Читайте: Зеленский предупредил о массированном ударе РФ еще накануне, — Туск

Изменения в областях

Также глава государства назначил новых начальников Главного управления Службы безопасности Украины.

Александр Приходьон назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Александр Судик — начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Алексея Голобородько — начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Олега Красношапку — начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Ярослав Пилип — начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Андрей Литвин — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Виталий Мрига — начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Константин Семенюк — начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Олега Шворака — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25379) назначение (2264) СБУ (21312)
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Топ комментарии
+10
Ви так не лякайте! Спочатку прочитав "Федорова"
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30.07.2026 19:23 Ответить
+7
Олександра Приходьона призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Джерело: https://censor.net/ua/n4016149
А хто небудь може пояснити що робить на роботі цей поважний пан якщо Крим окупований?
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30.07.2026 19:28 Ответить
+7
Отримує гроші та просувається кар'єрними сходами.
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30.07.2026 19:37 Ответить

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