Зеленский назначил Федорива начальником ЦСО "А" СБУ и сменил руководителей управлений в нескольких областях

Президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса Президента.

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Подробности

В частности, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Елену Воронову назначили начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

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Изменения в областях

Также глава государства назначил новых начальников Главного управления Службы безопасности Украины.

Александр Приходьон назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Александр Судик — начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Алексея Голобородько — начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Олега Красношапку — начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Ярослав Пилип — начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Андрей Литвин — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Виталий Мрига — начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Константин Семенюк — начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Олега Шворака — начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

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