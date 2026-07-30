Зеленский предупредил о массированном ударе РФ еще накануне, - Туск

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне массированного российского обстрела предупредил премьер-министра Польши Дональда Туска о подготовке масштабной атаки. Об этом глава польского правительства сообщил в ходе экстренного координационного совещания, созванного после нарушения воздушного пространства Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом Дональд Туск заявил, комментируя итоги своей встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась 29 июля в Люблине.

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По словам польского премьера, во время переговоров президент Украины сообщил ему, что украинская сторона располагает достоверными разведывательными данными о подготовке Россией нового масштабного удара.

"Президент предупредил меня, что у них есть точная информация о том, что Россия осуществит массированную атаку на Украину. Что существуют обоснованные опасения, что Россия будет усиливать атаки на Украину, в частности воздушные", - сказал Туск.

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Он отметил, что ночь после этой встречи подтвердила серьезность полученной информации. Именно в Люблине, где проходили переговоры с Зеленским, ночью также раздавались сигналы воздушной тревоги из-за российской атаки вблизи польской границы.

Туск сообщил, что в ходе встречи стороны договорились и в дальнейшем развивать сотрудничество между Польшей и Украиной в сфере современных систем противоракетной обороны.

По его словам, это взаимодействие будет продолжаться независимо от политических дискуссий или временных напряжений в двусторонних отношениях.

"Хочу подчеркнуть, что правительство будет прилагать усилия для сотрудничества с Украиной в вопросе безопасности польского и украинского воздушного пространства", - подчеркнул глава польского правительства.

Заявление прозвучало после очередной массированной комбинированной атаки России на Украину, в ходе которой оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. Одновременно польская сторона фиксировала угрозу своему воздушному пространству и приводила в готовность силы противовоздушной обороны.

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